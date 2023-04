Donauwörth

06:00 Uhr

Ein Donauwörther baut Pumpen für Modellflieger - und fürs Weltall

Jochen Ullermann in seiner Werkstatt in Donauwörth.

Plus Seine Teile heben ab: Pumpen von Jochen Ullermann fliegen mit Modellflugzeugen in hunderten Metern Höhe - oder in einem Satelliten in hunderten Kilometern.

Von Marco Keitel

Ein genauer Blick ist nötig, um das goldfarbene Rädchen nicht zu übersehen. Es ist kleiner als ein Fingernagel, Außendurchmesser sechs Millimeter. Jochen Ullermann spannt es in eine Fräsmaschine ein und nimmt am Computer daneben kurz ein paar Einstellungen vor. Dann legt die Maschine los, fräst Zacken in das Rädchen. Dreieinhalb Minuten später ist daraus ein Zahnrad geworden. Es wird in einer Pumpe in einem Modellflugzeug landen. Mit dem Mikroskop untersucht Ullermann, ob alles gleichmäßig ist. Seine Maschinen hat er selbst so umgebaut, dass sie auf den hundertstel, teilweise tausendstel, Millimeter genau arbeiten. "Bei mir ist alles custom made", sagt er. Die Präzision macht sich bezahlt, seine Pumpen sind international bei Modellbauerinnen und Modellbauern gefragt - oder fliegen in hunderten Kilometern Höhe durchs Weltall.

Dreieinhalb Minuten tropft und surrt es, dann ist das Werk vollbracht: Die Fräse stellt halbautomatisiert ein Zahnrad her. Foto: Marco Keitel

Europaweit gebe es vielleicht fünf Firmen, die das machen, was er mache, sagt Ullermann. Was er macht, nennt sich Kleinstfördertechnik. Er baut etwa Pumpen, die den Sprit einspritzen, der Modellflugzeuge antreibt. Pumpen, die es nicht an jeder Ecke zu kaufen gibt. Ullermann erfindet, entwickelt, baut. In Internetforen, in denen Bastler sich über die richtigen Teile austauschen, stößt man schnell auf seinen Namen.

