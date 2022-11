Marxheimer überträgt englischen Weihnachtsklassiker ins Bayerische

Plus Jürgen Lechner liest im Buchhaus Greno die Dickens‘sche Weihnachtsgeschichte und DZ-Weihnachtsexperte Gregor von Kursell ist dabei.

Der knauserige Enterich Dagobert Duck ist den meisten ein Begriff. Sein Vorbild Ebenezer Scrooge hingegen ist hierzulande weniger bekannt. Der eine oder andere hat vielleicht Michael Caine in der Rolle gesehen. Der plagt mit seinem Geiz die Muppets. Oder Bill Murray in „Die Geister, die ich rief“, einer modernisierten Version des Stoffes. In der englischsprachigen Welt ist das anders: „A Christmas Carol“, die Geschichte über den Menschenfeind und Weihnachtsmuffel Scrooge, der von Geistern bekehrt wird, ist zentraler Bestandteil der Festtagsfolklore. Das Buchhaus Greno hat jetzt einen Beitrag geleistet, die Geschichte auch in Donauwörth bekannter zu machen. Nicolas Greno lud dazu Jürgen Lechner aus Marxheim ein. Der hat „A Christmas Carol“ ins Bayerische übertragen und setzte das Werk am Donnerstagabend als Ein-Mann-Theatertruppe in Szene.