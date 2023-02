Donauwörth

Ein fröhliches Familienfest in Donauwörth für die leukämiekranke Ida

Plus Das dreijährige Mädchen aus Mörslingen ist schwer an Leukämie erkrankt. Bei einer großen Spendenaktion wird gesammelt, um zu helfen.

Von Barbara Würmseher

Zünftige Blasmusikklänge dringen aus der Donauwörther Innenstadt und mischen sich mit einem fröhlichen Geräuschpegel an Stimmen. Dazu bietet sich ein buntes Bild vieler Menschen, die ein ganz besonderes Straßenfest miteinander feiern. Als am Sonntag rund vier Stunden lang eine sehr spezielle Aktion im Ried über die Bühne geht, sind Hunderte mit dabei. Es geht um die kleine Ida aus Mörslingen (Landkreis Dillingen). Die Dreijährige ist schwer an Leukämie erkrankt und viele Menschen haben sich schon bei diversen Aktionen hilfsbereit und solidarisch gezeigt. Auch jetzt in Donauwörth tun sie das, indem sie dem Aufruf der Band "Donaulumpen" gefolgt sind.

