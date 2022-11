Ein Golf wird in Donauwörth nicht zum ersten Mal zerkratzt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird ein Auto zerkratzt. Der Schaden beträgt Tausende Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das Auto, das dem Kratzer oder der Kratzerin zum Opfer fiel, war in der Nacht vom 23. auf den 24. November in der Schwemmerstraße geparkt. Mit einem scharfen Gegenstand machte sich die unbekannte Person laut Polizei großflächig daran zu schaffen. Der Schaden an dem VW Golf, an dem die komplette Beifahrerseite und die Motorhaube verkratzt wurden, beläuft sich auf mindestens 3000 Euro. Der Wagen wurde in der jüngeren Vergangenheit bereits wiederholt Gegenstand von Vandalismus. Beamte der Polizei Donauwörth nahmen ein Strafverfahren auf und suchen nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)