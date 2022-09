Donauwörth

19:00 Uhr

Ein Herbstwochenende zum Feiern in Donauwörth

Es war stets viel los beim Herbst- und Regionalmarkt in Donauwörth - zumal der verkaufsoffene Sonntag integriert ist.

In Donauwörth gibt es am 8. und 9. Oktober gleich eine ganze Palette von Veranstaltungen. Was alles geboten sein wird zum Beginn des Herbstes.