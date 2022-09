Donauwörth

12:10 Uhr

Ein historischer Hitzemonat in der Region

Die Kleine Wörnitz in Donauwörth war im August ausgetrocknet - wie etliche andere kleinere Fließgewässer.

Plus Der August wartete auch in und um Donauwörth mit so vielen Sonnentagen auf wie noch nie zuvor gemessen. Die Kehrseite des Sommers: Hitze und Trockenheit.

Von Werner Neudeck

Der August war erneut ein Hochsommermonat der Sonderklasse mit sehr hohen Temperaturen, einer langen Trockenphase und dennoch einem extremen Niederschlagsüberschuss. Der Monat startete mit Sonnenschein und Werten bis 28 Grad, doch gegen Abend ließ ein leichter Gewitterschauer die Temperatur deutlich sinken.

