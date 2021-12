Donauwörth

vor 52 Min.

Ein Jahr Impfung in Donauwörth: Immer noch Nadelstiche

Plus Seit einem Jahr wird in Donauwörth gegen Corona geimpft. Die Hoffnung, die Pandemie bald zu besiegen, hat sich aufgelöst. Das Impfen bleibt wichtig – und harte Arbeit.

Von Christof Paulus

Wieder feiert Kathleen Straub Silvester im kleinen Kreis. Immer noch muss sie sich regelmäßig testen, wenn sie arbeiten geht. Dort, auf der Tagespflegestation des BRK-Pflegezentrums am Mangoldfelsen in Donauwörth, trägt sie immer noch eine FFP2-Maske, wenn sie mit den Seniorinnen am Tisch sitzt, spielt, redet und das Geschehen vor dem Fenster beobachtet. "Natürlich habe ich gehofft, dass wir inzwischen deutlich besser dastehen als so, wie es jetzt ist", sagt sie. Noch vor einem Jahr gehörte die 37-Jährige aus Buttenwiesen zu den ersten Personen in der Region, für die sich das Ende der Pandemie greifbar nah anfühlte.

