Ein junger Komponist mit magischen Momenten am Klavier in Donauwörth

Plus Erst 27 und bereits Komponist und Pianist. Warum es so besonders ist, die spannungsreiche Beziehung von Alexander Maria Wagner und einem Flügel zu erleben

Der 27-jährige Komponist und Pianist Alexander Maria Wagner steht vom Alter her sicherlich erst am Beginn einer großen Karriere. Denn seine Interpretationen von Werken aus verschiedenen Musikepochen sind geprägt von unglaublicher Virtuosität und tiefstem Musikempfinden. Mit der Darstellung des selbst komponierten Werkes „Miniaturen über Mohn“ eröffnete er dem Publikum daneben eine völlig neue Klangwelt, indem er ganz unkonventionelle Möglichkeiten der Klangerzeugung auf dem Flügel mit einbezog.