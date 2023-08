Ein Monat später: Bestohlener findet zufällig sein Fahrrad wieder

Ein Mann stolpert am Bahnhof in Donauwörth zufällig über sein einen Monat zuvor gestohlenes Fahrrad.

Was für eine schöne Überraschung: Am Donnerstag teilte ein Donauwörther der Polizei mit, vor dem Bahnhofsgebäude sein zuvor gestohlenes Mountainbike wiedergefunden zu haben. Das Fahrrad in einem Wert von rund 700 EUR war am 20. Juli in der Rathausgasse gestohlen worden. Die Diebe hatten dafür das Bügelschloss aufgebrochen, mit dem das Rad gesichert gewesen war. Beamte der PI Donauwörth überprüften laut Polizeibericht die Seriennummern und die Eigentumsverhältnisse und öffneten danach das aktuell verwendete Schloss.

Das Fahrrad wurde sichergestellt und nach erfolgter Spurensicherung dem Eigentümer übergeben. Ein zweites Fahrrad, das ebenfalls mit angeschlossen war, wurde sichergestellt. Dabei handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Stevens, Typ Tonga in grün-schwarz. Der rechtmäßige Eigentümer dieses Rades wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)