Donauwörth

11:07 Uhr

Ein neuer Meilenstein für die Donauwörther Jugend ist eröffnet

Beim Kinder- und Jugendtag der City Initiative Donauwörth verwandelte sich die Innenstadt in ein großes Spieleparadies. Zeitgleich wurde in der Innenstadt das neue Jugendcafé eröffnet.

Von Daniel Weigl

Die Jugendlichen in Donauwörth und Umgebung haben eine weitere Anlaufstelle erhalten. Am Samstag wurde das Jugendcafé in der Donauwörther Reichsstraße offiziell eröffnet. Oberbürgermeister Jürgen Sorré war die Freude über dieses Projekt vor zahlreichen geladenen Gästen sichtlich anzumerken. "Das Jugendcafé ist ein wichtiger Baustein in der Donauwörther Jugendarbeit", sagte der Rathauschef und freute sich zudem, gleichzeitig in der Reichsstraße einen weiteren Leerstand geschlossen zu haben. Doch vor allem gilt: Der Bedarf für ein solches Café scheint da zu sein.

Bei einer Jugendbefragung 2019 wurde der Wunsch nach einer Anlaufstelle für Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren geäußert. Nun ist inmitten der Stadt ein 98 Quadratmeter großes Kleinod entstanden, das alles besitzen sollte, was das Jugendherz begehrt. Egal ob Kicker, Tischtennisplatte, Playstation, Fernseher oder Brettspiele – für Beschäftigung ist hier gesorgt. Dafür wird auch Yasin Akyüz mit seinem Team sorgen. Der 35-jährige ist Stadtjugendpfleger beim Kreisjugendring (KJR) Donau-Ries, dem Träger der Einrichtung, und Ansprechpartner vor Ort. "Wir haben in den nächsten Wochen und Monaten einiges geplant", erklärte Akyüz und freut sich auf regen Besuch im neuen Jugendcafé.

