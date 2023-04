Schluss mit "Tetris" spielen: SPD fordert ein Fahrradparkhaus am Bahnhof

Plus Die Donauwörther SPD fordert den Bau einer modernen Anlage für Fahrräder. Dies würde großzügig gefördert. Doch es gibt eine wichtige offene Frage.

Wer am Donauwörther Bahnhof einen Platz für seinen Drahtesel braucht, muss an den meisten Tagen mit Adleraugen suchen. Oder "Tetris" spielen – wie bei jenem Computer-Kultspiel aus den 1990er-Jahren, bei dem es darum geht, mühsam Bausteinchen in Engstellen passend unterzukriegen. Eigentlich bräuchte es ein Fahrradparkhaus, meint die SPD-Fraktion im Donauwörther Stadtrat. Die Argumente sind wohl auf der Seite der Sozialdemokraten, doch dieser Tage könnte sich ein solch schlichtes Infrastruktur-Bauvorhaben als durchaus diffizil herausstellen.

Radfahren ist gewollt. Beinahe jede Partei in der Republik äußert dies. Doch nur langsam kommt Bewegung in die viel zitierte Verkehrswende, die allem voran in den großen Städten – aber auch in den Kleineren wie beispielsweise Donauwörth – ihre ersten Ansätze finden soll.

Hochwertige Fahrräder an simplen Abstellanlagen wie am Bahnhof Donauwörth? Das gehe nicht, so die SPD

Auch die Räder haben sich verändert. Oftmals handelt es sich um teure Elektroräder oder andere hochwertige Varianten. Die grauen Abstelllauben mit Wellblechdach sind eigentlich nicht mehr Stand der Zeit. Auch deswegen will die Donauwörther SPD etwas Größeres anschieben. "Der Radverkehr stellt einen wichtigen Teil eines modernen Verkehrssystems in städtischen wie ländlichen Räumen dar", heißt es denn auch einleitend in dem der Redaktion vorliegenden Antrag an Oberbürgermeister Jürgen Sorré. Eine Stärkung des Radverkehrs schaffe "ein zusätzliches Mobilitätsangebot für den Berufs-, Alltags- und Freizeitverkehr und trägt entscheidend zur Einsparung von Treibhausgas-Emissionen bei", so die Argumentation hinsichtlich der Nachhaltigkeit und Ökologie.

Die Studie "Fahrradparken an Bahnhöfen" aus dem Jahr 2019 besage zudem, dass an den Bahnhöfen eine erhöhte Bereitstellung von zusätzlichen Fahrradstellplätzen erforderlich sei, um es mehr Bus- und Bahnreisenden zu ermöglichen, ihr Fahrrad am Bahnhof beziehungsweise an den Hauptstationen des öffentlichen Personenverkehrs (ÖPV) sicher abzustellen. "Es müssen also deutlich mehr und zugleich wettergeschützte, bahn- und bussteignahe, Fahrradparkplätze installiert werden", so die Forderung der hiesigen SPD.

Bundesprogramm mit Förderungen von bis zu 75 Prozent

Der Bundestag hat zuletzt im Klima- und Transformationsfonds das "Förderprogramm Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen" beschlossen. Für den Förderaufruf seien im Bundeshaushalt 2023 sowie der weiteren Finanzplanung bis 2026 bis zu 110 Millionen Euro vorgesehen, erklärt SPD-Stadträtin Brigitte Kundinger-Schmidt. Die Donauwörther SPD-Fraktion stellt nun den Antrag, "diesen Förderauftrag zu prüfen, um am Donauwörther Bahnhof zeitnah attraktivere und gesicherte Fahrradparkhäuser und Fahrradabstellanlagen zusätzlich neu zu schaffen", wie es heißt.

Doch eine Teilnahme erfordert Schnelligkeit: In der ersten Phase können nur noch bis 7. Mai Projektskizzen beim Bundesamt für Logistik und Mobilität eingereicht werden. Eine Motivation dürfte allerdings die hohe Förderquote sein – der Zuschuss des Bundes beträgt grundsätzlich bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Insbesondere bei finanzschwachen Kommunen, die nach dem jeweiligen Landesrecht ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen oder eine vergleichbare finanzschwache Haushaltssituation nachweisen, beträgt die Förderung sogar bis zu 90 Prozent, wie im Bundesanzeiger zu lesen ist.

Fahrradparkhaus mit 100 Plätzen als Anfang in Donauwörth

Kundinger-Schmidt erläutert, dass in Donauwörth 100 Plätze an der Stelle, wo jetzt die Räder noch recht wild unter dem Wellblechdach dicht an dicht geparkt werden, möglich wären. Was die Grundstücksfrage angeht, müsste aber noch mit der Deutschen Bahn verhandelt werden.

Zuletzt gab es allerdings einen Wermutstropfen mit Blick auf neue Projekte in Donauwörth. Die Gelder des mit Abstand größten Gewerbesteuerzahlers in der Großen Kreisstadt, Airbus Helicopters, werden wohl in den kommenden Jahren ausfallen für den Donauwörther Haushalt. Alles kommt dem Vernehmen nach auf den Prüfstand auf der städtischen Planungsagenda; da könnte auch ein hoch gefördertes Bauprojekt zumindest für längere Erörterungen im Stadtrat sorgen. Stadträtin Kundinger-Schmidt sieht aber diesbezüglich einen Vorteil für das Fahrradparkhaus: "Gerade mit Blick auf den Haushalt sind förderfähige Programme jetzt anzugehen."