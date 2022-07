Ein neues Festival für Donauwörth

Im August findet auf der Freilichtbühne in Donauwörth ein dreitägiges Festival mit Livemusik und Biergarten statt.

In Donauwörth wird es im Mitte August ein neues Freilichtfestival geben. Drei Tage wird Livemusik, Biergartenflair und besondere Stimmung direkt am Mangoldfelsen geboten. Veranstalter sind Robert Heinrich und sein Team vom La Kami in Donauwörth.

Livemusik vor schöner Kulisse soll es ab Donnerstag, 11. August, bis einschließlich Samstag, 13. August, geben. Sechs Bands haben die Heinrichs jeweils für den Abend verpflichtet. Im Freilichttheater wird eine Bühne aufgebaut, und die Wiese vor dem Verkaufsfenster wird zum Biergarten mit stimmungsvollem Ambiente.

Das steht beim Freilichtfestival in Donauwörth auf dem Programm

Los geht es am Donnerstag und Freitag jeweils ab 15 Uhr. Die Bands treten dann in den Abendstunden auf: Den beschwingten Anfang machen am Donnerstag Monaco Swing (19 Uhr) und das Raffael Müller Trio feat. Joscho Stephan (21 Uhr). Zu den gleichen Zeiten am Freitag treten dann der Donauwörther Stefano Messina & Band und Trumpet auf. Um 19 Uhr am Samstag werden dann Mufuti Twins & The Three Drummer spielen, um 21 Uhr wird dann das Highlight des Festivals auf der eigens aufgebauten Bühne stehen: San2 & Band. Der aus Ingolstadt stammende Rhythm-and-Blues-Sänger ist bereits mit weltberühmten Stars wie Jamie Cullum aufgetreten und hat über 400 Konzerte in ganz Europa gegeben. Der Samstag steht tagsüber im Zeichen der Geselligkeit: Ab 10 Uhr gibt es einen Frühschoppen, bei dem - wie während des ganzen Festivals - das Bier des Donauwörther Brauhauses ausgeschenkt wird. (AZ)