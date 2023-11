Ein rekordverdächtiger "Goldener Oktober" für den Landkreis

Wetterexperte Werner Neudeck hat außerordentlich hohe Temperaturen gemessen. Am 3. Oktober hatte es 27,3 Grad - die höchste Oktobertemperatur seit dem Jahr 2000.

Die erste Oktoberhälfte ließ mit viel Sonnenschein und rekordverdächtig hohen Temperaturen das alte Schlagwort vom „Goldenen Oktober“ wieder aufleben, während die zweite Monatshälfte an zahlreichen Tagen mit Niederschlag die extreme Trockenheit des Monats beendete.

So schön wie der September abschloss, begann der Oktober ebenfalls mit ganztägigem Sonnenschein und erneut zwei Sommertagen. Ein kleiner Dämpfer erfolgte ab dem 4. Oktober, als nach tieferen Nachttemperaturen auch die Tageswerte die Marke von 20 Grad nicht mehr erreichten. Dennoch sorgte das stabiles Hoch Tora im Süden Deutschlands dafür, dass die sonnige, niederschlagsfreie Phase bei uns erhalten blieb. Ganz im Gegensatz zum Norden, der durch das Tief Ralf mit Regenschauern eingedeckt wurde.

Der Oktober im Landkreis Donau-Ries 1 / 3 Zurück Vorwärts Temperatur: Schnitt: 11,9 Grad (normal 9,5 Grad) Maximum: 27,3 Grad am 3. Oktober um 15.35 Uhr Minimum: -0,6 Grad am 16. Oktober um 7.20 Uhr zehn warme Tage (normal fünf), ein kalter Tag (normal sechs), ein Frosttag (normal zwei)

Niederschlag: 60,4 Liter pro Quadratmeter (100 Prozent des üblichen Wertes) 17 Niederschlagstage (normal 17)

Wind: Schnitt: 5,6 Stundenkilometer Maximum: 46 Stundenkilometer am 3. Oktober um 19.10 Uhr vorherrschende Windrichtung: Osten



Nachdem am 13. Oktober der vierte Sommertag dieses Monats auftrat, bahnte sich eine Änderung der Wetterlage an. Am Tag danach war es dann so weit. Es setzte zusammen mit einem leichten Gewitter heftiger Regen ein, der die extreme Trockenheit etwas linderte und am 15. Oktober bei weiterem Niederschlag zu einem Temperatursturz mit meist einstelligen Tageswerten führte. Da war es nicht erstaunlich, dass bereits am nächsten Tag bei wolkenlosem Himmel der erste Nachtfrost auftrat.

Gegen Monatsende verabschiedete sich das schöne Wetter im Ries

Auch in den Folgetagen blieben die Maximalwerte einstellig. Extrem fallender Luftdruck verursachte ab dem 18. Oktober zunehmenden Niederschlag und wieder erhöhte Tagestemperaturen. Am 20. Oktober erreichte der Luftdruck mit nur noch 979 Hektopascal (normal 1013 Hektopascal) den niedrigsten Wert dieses Jahres, was in den Bergen einen heftigen Föhnsturm auslöste und selbst bei uns die Temperatur auf 17 Grad ansteigen ließ. Diese ständig neu auftretenden Tiefs ließen bei uns die Regenfälle häufiger werden, das schöne Herbstwetter war gegen Monatsende vorbei.

Ähnlich dem Vormonat war die erste Hälfte des Oktober außergewöhnlich warm, denn der Schnitt lag 5,3 Grad über dem Monatsmittel. Am 3. Oktober erzielten wir dann mit 27,3 Grad die höchste Oktobertemperatur seit dem Jahr 2000. So konnte es natürlich nicht bleiben und in der zweiten Monatshälfte wurden diese Rekordwerte deutlich nach unten korrigiert. Dennoch lag der Schnitt am Monatsende 2,4 Grad über dem üblichen Wert, der Monat war deutlich zu warm und es trat sogar ein Gewitter auf.

Der Oktober überraschte mit 136 Sonnenstunden (normal 104), ein Wert, der für einen Herbstmonat schon sehr hoch ist. Besonders erfreulich die zwölf Tage mit sechs Sonnenstunden oder mehr und die Tatsache, dass es lediglich einen Tag völlig ohne Sonnenschein gab. (wene)