Ein rundum offenes Tanzhaus für die Donauwörther

Plus Bei der Vorstellung des Siegerentwurfs zur Tanzhaussanierung wurden jetzt weitere Details bekannt. Das Gebäude soll fortan freundlicher, offener und zugänglicher werden.

Das Tanzhaus, würde es fühlen und denken können, - es wäre gänzlich rot geworden am Donnerstagmittag. Die Architekten und Architekturprofessoren, die den besten Entwurf zur Sanierung gemeinsam mit Oberbürgermeister Jürgen Sorré im Rathaus prämierten, sie überschlugen sich schier mit Lob für das Gebäude. "Ein Juwel" sei es, etwas unbedingt Bewahrenswertes, ein Kulturgut, das Zentrum der Reichsstraße. Nur: Es schläft halt seinen Dornröschenschlaf. Nicht mehr lange allerdings, geht es nach den Planern.