Donauwörth

06:00 Uhr

Ein Spielrausch im Enderlesaal zum Jubiläum der Donauwörther Kulturtage

Veronika Eberle (Zweite von links) war wieder in ihrer Heimatstadt Donauwörth - und begeisterte ihr Publikum im Enderlesaal.

Plus Das erste Konzert zum 50. Geburtstag der Donauwörther Kulturtage stellt den Oberpfälzer Komponisten Max Reger in den Fokus. Veronika Eberle begeistert in der Heimat.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Ein reicher Abend mit dem ersten Konzert der Jubiläumswochen „50 Jahre Donauwörther Jubiläums-Kulturtage“, gewidmet im Wesentlichen der Musik Max Regers, geboren vor 150 Jahren in der Oberpfalz, und Johannes Brahms. Von Reger das Trio op. 77b, und das Klavierquartett op. 133, von Brahms das Klarinettentrio op. 114 – alle in der Tonart a-Moll. Ein besonderer Termin im Rahmen der Konzertreihe des Pianisten Markus Becker, singulärer Kenner der Musik Max Regers, der bereits 2000 den Deutschen Schallplattenpreis, sowie einen "Echo"-Klassik für seine Einspielung des Klavierwerks Regers erhielt.

Er tourt mit diesem Ensemble durch Deutschland – von Weiden in die Tonhalle Düsseldorf, und die Elbphilharmonie Hamburg. In Erwartung dieses Besonderen reihten sich etliche Zeit vor Konzertbeginn Schlangen erwartungsvoller Besucher vor dem Deutschordenshaus.

