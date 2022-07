Donauwörth

12.07.2022

Ein würdiges Willkommen für den neuen Dekan in Donauwörth

Plus Donauwörths evangelischer Dekan Frank Wagner wurde in der Christuskirche in sein neues Amt eingeführt. Wagner richtete zukunftsweisende Worte an die Gemeinde.

Von Thomas Hilgendorf

Ein Reisebus mit Gläubigen parkt vor der Christuskirche, drinnen Posaunen, Streicher, Chöre, Menschentrauben. Das Donauwörther Gotteshaus an der Pflegstraße war am Sonntag so voll, dass man kurzzeitig die aktuellen Meldungen um hohe Austrittszahlen aus den Kirchen in Deutschland glatt vergessen konnte. Doch auch an dieses wichtige Thema knöpfte der neue evangelische Dekan Frank Wagner bei seiner Amtseinführung an. Er richtete dabei zukunftsweisende Worte an die versammelte Gemeinde und deren Gäste in Donauwörth.

