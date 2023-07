Einbrecher hinterlässt Spuren und wird ermittelt

Ein Mann aus dem Raum Nürnberg hat aus einer Wohnung in Donauwörth Geld gestohlen. Die Polizei kann den Fall klären.

Innerhalb kurzer Zeit hat die Polizei einen Einbruch in Donauwörth klären können. Dieser geschah am Mittwoch zwischen 10.30 und 14.40 Uhr in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Berger Vorstadt.

Der Täter drang gewaltsam in die Räume ein und richtete dabei einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro an. In den Zimmern erbeutete der Einbrecher rund 2200 Euro Bargeld. Nachdem die Tat bemerkt worden war, sicherte die Polizei Spuren vor Ort . Die führten zu einem 31-Jährigen, der im Raum Nürnberg lebt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. (AZ)