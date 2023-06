Einbrecher in Gartenhütte am Riedlinger Baggersee

Ein Unbekannter bricht in eine Gartenhütte am Riedlinger Baggersee bei Donauwörth ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Einbrecher hat sich Zugang zu einer Gartenhütte am Riedlinger Baggersee verschafft. Wie die Polizei mitteilt, betrat eine bislang unbekannte Person in den vergangenen eineinhalb Wochen das Gartengrundstück eines Ehepaars. An einer auf dem Grundstück stehenden Laube öffnete der Täter die Fensterläden gewaltsam und verbog das Schließblech. In einer danebenstehenden Hütte durchwühlte der Unbekannte den Inhalt.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge nahm die Person nichts von dem Grundstück mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

