Einbrecher in Kleingartenanlage an Augsburger Straße

Ein Unbekannter ist in mindestens eine Gartenhütte in Donauwörth eingedrungen.

Ein Unbekannter beschädigt mehrere Gartenhäuschen in der Anlage an der Augsburger Straße in Donauwörth. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Kleingartenanlage an der Augsburger Straße in Donauwörth hat ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Dies geschah laut Polizei in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagabend. Mehrere Grundstücksbesitzer stellten am Wochenende fest, dass ihre Häuschen beschädigt worden waren. Den Spuren zufolge brach der Täter mindestens eine Hütte auf und durchsuchte sie. Ob er auch etwas stahl, ist noch unklar. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Gesetzeshüter untersuchten die Tatorte und stellten Beweismittel sicher. Mögliche Zeugen und bisher nicht bekannte Geschädigte werden gebeten, sich mit der Inspektion in Verbindung zu setzen. Telefon: 0906/706670. (AZ)

