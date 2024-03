Einbrecher in Kneipp-Vereinsheim und Musikschule

Die Polizei meldet zwei Einbrüche aus Donauwörth. Die Täter haben es offenbar auf Bargeld abgesehen.

Einbrecher haben in der Nacht auf Dienstag die Werner-Egk-Musikschule und das Kneipp-Vereinsheim in Donauwörth heimgesucht. Die Täter erbeuteten der Polizei zufolge Bargeld.

Konkret drangen die Unbekannten in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, in die Räume in der Jennisgasse ein. Um in die Musikschule zu gelangen, hebelten die Einbrecher die Zugangstür auf der Westseite des Bauwerks auf. Aus einer Bargeldkasse im Büro nahmen die Gesuchten etwa 50 Euro Bargeld mit. Im direkt danebenliegenden Klubheim des Kneippvereins hebelten die Täter ein Fenster an der Westseite des Gebäudes auf. In diesem erbeuteten sie gut 160 Euro aus einer Geldkassette im Büro.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)