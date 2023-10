Einbrecher in Wohnhaus in der Parkstadt scheitert

Die Polizei meldet einen versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Donauwörther Parkstadt. Die Inspektion bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag versucht, in ein Wohnhaus in der Donauwörther Parkstadt einzudringen. Dies meldet die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen machte sich der Täter in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 3 Uhr, an dem freistehenden Einfamilienhaus in der Dr.-Loeffellad-Straße zu schaffen. Er wollte durch das Zerstören der Verglasung und durch das Aufhebeln der Fenster in das Gebäude eindringen, scheiterte jedoch an den vorhandenen Sicherungen.

Es entstand freilich ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Donauwörth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)