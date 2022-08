Einbruch in Lokal am Fischerplatz in Donauwörth

Ein Unbekannter ist in ein Restaurant mitten in Donauwörth eingebrochen. Technisches Gerät und Alkohol als Beute.

Ein Einbrecher hat in der Nacht auf Montag in einem Café-Restaurant am Fischerplatz in Donauwörth sein Unwesen getrieben. Der Täter kam gegen 1 Uhr. Er hebelte gewaltsam ein Fenster auf und entfernte eine Vergitterung, um in das Gebäude zu gelangen. Aus diesem nahm der Mann technisches Gerät in einem Gesamtwert von etwa 1500 Euro und eine Flasche mit Alkohol mit. Beamte sicherten Spuren. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)