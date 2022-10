Einbruch in Pizzeria in Donauwörth ist geklärt

Die Polizei ermittelt knapp drei Monate nach einer Tat in Donauwörth den mutmaßlichen Einbrecher. Der hat noch mehr auf dem Kerbholz.

Die Polizei hat einen Einbruch in eine Pizzeria in Donauwörth geklärt, der vor knapp drei Monaten stattfand. Am frühen Morgen des 8. August hebelte der Täter ein Fenster an dem Gebäude am Fischerplatz auf, gelangte in das Innere und stahl technisches Gerät sowie alkoholische Getränke. Dank einer Videoaufzeichnung gelang es den Gesetzeshütern, einen 33-Jährigen zu ermitteln, der unter dringendem Tatverdacht steht.

Der 33-Jährige ist derzeit ohne Wohnsitz. Im Sommer hielt er sich zeitweise im Donauwörther Stadtgebiet auf. Dabei beging er nicht nur den Einbruch, sondern fiel auch durch einen Ladendiebstahl auf. Über das weitere Vorgehen in den Fällen entscheidet jetzt die Staatsanwaltschaft. (AZ)