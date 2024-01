Eine Demonstration des Glaubens in Donauwörth

Bei der Sebastianifeier in Donauwörth ziehen annähernd 1000 Schützen durch die Stadt. In der Kirche blieb kein Platz frei. Rita Schnell gibt ihr Amt ab.

Vieles war wie immer - und doch heuer eben ein bisschen anders: Rund 1000 Schützinnen und Schützen erinnerten in Donauwörth zum mittlerweile 537. Mal an ihren Patron. Mittendrin agierte eine Frau, die seit 15 Jahren an der Spitze des Schützengaus steht. Für Rita Schnell war es nun aber die letzte Traditionsfeier, denn im März wird sie ihr Amt abgeben. Sie hat es geschafft, in diesen Jahren auch Corona zum Trotz die Tradition der Sebastianifeier am Leben zu halten.

Immer wieder mussten neue Veranstaltungshallen gesucht werden. Nun feierte man wie im Vorjahr in einem Bierzelt auf dem Parkplatz an der Neuen Obermayerstraße nahe der ehemaligen Schwabenhalle. Dort war vor dem Abriss immer die Heimat der Schützinnen und Schützen bei der Sebastianifeier gewesen. Ob die Gauschützenmeisterin ein Tränchen verdrückte, war nicht zu erkennen. Schon im Vorfeld hatte sie betont, dass sie hoffe, dass es auch künftig Sebastianifeiern geben wird. In diesem Fall werde sie dann ganz entspannt teilnehmen.

Höhepunkt: Söder bei den Schützen in Donauwörth

Für sie sei es ein Höhepunkt gewesen, als Ministerpräsident Markus Söder ihre Einladung 2022 angenommen hatte und zur Feier ins Stauferstadion nach Donauwörth gekommen sei. Als man dann im Vorjahr erstmals ins Zelt auswich, war die Skepsis groß. „Aber ich habe mich gefreut, als viele Schützinnen und Schützen diese Sebastianifeier als die beste seit den Feiern in der Schwabenhalle bezeichnet haben.“

83 Bilder Ministerpräsident Markus Söder bei der Sebastiantifeier 2022 in Donauwörth Foto: Szilvia Izsò

Als sich nun die erste Sebastiani-Schützenfeier in Donauwörth zum 537. Mal jährte, waren die äußeren Voraussetzungen bestens. Es schien, als habe eigens für Rita Schnell die Sonne gelacht. Angeführt von der Stadtkapelle Donauwörth unter Leitung von Josef Basting - die Musiker umrahmten auch den anschließenden Festakt - gaben annähernd tausend Schützinnen und Schützen sowie mehrere Musikgruppen ein prächtiges Bild ab, als sie zunächst zum Münster durch die Reichsstraße und später dann zum Festplatz zogen. Der Gottesdienst, zelebriert von Dekan Robert Neuner, geriet zu einer Demonstration des Glaubens. Kein Platz war frei, als der Geistliche die Bedeutung des heiligen Sebastian als Schützenpatron hervorhob.

Landrat Rößle: Schützen überliefern wichtige Werte

Gauschützenmeisterin Schnell erinnerte beim Festakt daran, dass man eigentlich nach dem Krieg immer wieder in neuen Ausweichquartieren gefeiert habe. Nachdem das Gedenken an den Schutzpatron in den vergangenen Jahren wegen der Pandemie teilweise in kleinerem Rahmen über die Bühne ging, wäre sie sie im vergangenem Jahr fast daran gescheitert, dass keine geeignete Halle zur Verfügung stand. Bekanntermaßen ist das Tanzhaus nicht freigegeben. Oberbürgermeister Jürgen Sorré: „Wir haben aber auch diesmal alles daran gesetzt, dass die Sebastiani-Feier in unserer Stadt als Erinnerung an 1487 stattfinden kann.“ Sorré sprach von einem beeindruckenden Bild. Es gelte die Tradition zu bewahren, gäbe es vielleicht in ganz Bayern kein Fest mit einer so langen Historie.

Landrat Stefan Rößle, der auch für die Abgeordneten aus Bundes- und Landtag sprach, rechnete vor, dass 15 Prozent der Landkreis-Bevölkerung in Schützenvereinen organisiert seien. Schützinnen und Schützen könnten einen wesentlichen Beitrag dafür leisten, dass Vertrauen und Verlässlichkeit als wichtige Werte erhalten werden könnten.

Mehr als 50 Fahnen in Donauwörth

Rita Schnell zeigte sich beeindruckt. Noch nie zuvor habe sie mehr als 50 Fahnen beim Einmarsch gezählt. Die Organisation von Sebastianifeiern sei immer eine Herausforderung gewesen, aber es habe sich gelohnt, wie auch Schwabens Schützenpräsident Ernst Grail anerkannte. Und zum Abschied meinte Rita Schnell: „Schön war’s!“

Im Mittelpunkt der Feierstunde: bedeutungsvolle Ehrungen. 20 Schützinnen und Schützen durften sich besonders freuen: Sie erhielten Groß-Gold-Sebastiani-Orden mit Eichenlaub. „Sie sind mit Ihrem Einsatz echte Vorbilder“, lobte Gauschützenmeisterin Rita Schnell, die zu der Veranstaltung auch Kolleginnen und Kollegen aus umliegenden Gaukreisen begrüßen konnte.