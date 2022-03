Eine Erinnerungsstätte für Alfred Delp und die Bundeswehr in Donauwörth

Plus In der Parkstadt entsteht das Delp-Quartier für bis zu 2000 Neubürger. Im Zuge dessen soll eine Art Infozentrum zum Namensgeber und zur alten Kaserne entstehen.

Über Jahrzehnte prägte die Kaserne die Parkstadt. Nicht nur das: Von dem Bundeswehr-Standort aus nahm die Siedlung auf dem Schellenberg überhaupt erst ihre Entwicklung. Seit März 2013 ist die Truppe nun abgezogen, die Alfred-Delp-Kaserne ist nurmehr im vorderen Bereich hinter dem charakteristischen Stahltor zu erahnen: Die alte Hauptwache steht zwar noch, ein paar Funktionsbauten rundherum auch. Doch der größte Teil des 30-Hektar-Areals ist inzwischen geräumt. Schuttberge, der Rest der Truppenunterkünfte, sie warten auf den Abtransport oder die Wiederverwendung für neue Straßen und Wege, die hier im Rahmen der Alfred-Delp-Siedlung entstehen sollen. Die Bundeswehr, die einst hier stationierte Garnison, droht vergessen zu werden, wenn hier bald neu gebaut wird – das befürchten Bürgermeister Josef Reichensberger und Quartiermanager Jörg Fischer. Deswegen setzen sie sich für ein respektvolles Erinnern an die Garnison wie auch an den Namensgeber der alten Kaserne und des neuen Quartiers ein.