Donauwörth

12:00 Uhr

Eine Fahrrad-Verbindung für die ganze Donauwörther Parkstadt soll kommen

Serpentinen sollen hier, zwischen der Siedlung am Kaibach und der B2-Brücke, Radlern das Leben leichter machen. Aktuell ist an der Stelle noch ein steiler Fußweg.

Plus Einfacher und sicherer soll die Strecke von der Donauwörther Innenstadt in die Parkstadt werden. Die favorisierte Route verläuft in zwei verschiedene Richtungen.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Der steile Weg von der Innenstadt in die Parkstadt ist für Donauwörther Radlerinnen und Radler beschwerlich. Viele fühlen sich mit dem Fahrrad auf der Straße wohl auch nicht ganz sicher, sie nutzen an manchen Stellen lieber verbotenerweise den Gehweg. Den Handlungsbedarf hat die Stadt längst erkannt, das Ziel einer Radweg-Verbindung zwischen Zentrum und Schellenberg besteht seit Jahren. Wo genau wird die dafür notwendige Strecke verlaufen? Der Antwort auf diese Frage kam der Bauausschuss des Stadtrats nun einen Schritt näher. Es gibt zwei klare Favoriten.

Diese zwei Varianten für Radwege von der Donauwörther Innenstadt in die Parkstadt werden weiterverfolgt. Foto: Ingenieurbüro Marcus Kammer

Serpentinen spielen in den Plänen schon lange eine Rolle. Eine schlangenförmig geschwungene Strecke zwischen der Siedlung am Kaibach und der B2-Brücke am Broderle soll die Steigung an dieser Stelle auf sechs Prozent reduzieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

