Eine Fülle an Kultur lädt zum Schwelgen ein

Die Donauwörther Kulturtage starten am 1. Oktober und bieten einen Monat lang wieder leinen anspruchsvollen wie unterhaltsamen Streifzug durch alle Genres.

Zum 49. Mal dürfen Besucher der Donauwörther Kulturtage in Musik, Literatur, Vorträgen, Kinderprogramm, Ausstellungen und Kabarett schwelgen. Die Donauwörther Kulturtage vom 1. bis 30. Oktober stehen in den Startlöchern und mit ihnen 21 Veranstaltungen aus all diesen Sparten. Der Vorverkauf läuft bereits. Eröffnet wird die Reihe mit einem festlichen Kammermusikabend des Klenze Streichquartetts München am 1. Oktober im Zeughaus. Unter anderem sind dann folgende Einzel-Veranstaltungen geboten:

TV-Schauspieler Heiko Ruprecht – bekannt aus der ZDF -Reihe "Der Bergdoktor", in der er Hans Gruber, den Bruder des Bergdoktors, mimt – spielt und erzählt am 2. Oktober Balladen von Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe. Bei diesem musikalisch-literarischen Abend der feinen Töne und großen Gefühle wird Heiko Ruprecht von Harfenistin Veronika Ponzer begleitet.

Stefan Jürgens ist am 5. Oktober mit seiner "Was zählt – Tour 2022" zu Gast. Bekanntheit erlangte er bereits in den 90er-Jahren in der Comedy-Sendung "RTL Samstag Nacht". In seinem aktuellen Bühnenprogramm präsentiert er sich als passionierter Musiker – Stefan Jürgens und das Klavier stehen im Fokus des Konzertabends. Auch der gelernte scharfzüngige Stand-up-Comedian in ihm kommt an diesem Abend zum Vorschein.

Mit seinem brandneuen Solo-Programm "Da Mo (Der Mann)" ist am 9. Oktober Michael Fitz im Zeughaus zu sehen. Im Prinzip seien Männer problemlos zufriedenzustellen, findet er. Sie sind einfach gestrickt und leicht zu handhaben. Was ihm dazu einfällt, bringt Fitz in Wort und Musik auf die Bühne. Der frühere Tatort-Kommissar Carlo Menzinger zeigt sich hier von einer anderen Seite.

Der Journalist und Mercury-Experte Nicola Bardola liest am 13. Oktober aus seiner Freddie-Mercury-Biografie: Der Queen-Sänger war eine der schillerndsten Figuren der Rockgeschichte. Exzentrisch und schüchtern, ausschweifend und bescheiden. Ein bunt gemixter Mercury-Abend mit Special Guest Herbi Hauke vom Rockmuseum München.

Einen exquisiten Klavierabend gibt am 15. Oktober mit Alexander Maria Wagner . Seine erste Symphonie mit dem Titel "Kraftwerk" komponierte er mit 14 Jahren und erhielt dafür den Kunstpreis 2010 der Regensburger Kulturstiftung. Das Ausnahmetalent aus der Nähe von Cham besuchte einst das Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen, heute begeistert der Pianist mit seinen Konzerten im In- und Ausland. Im Enderlesaal spielt Alexander Maria Wagner Werke der Klassik, Romantik sowie eigene Kompositionen.

Simon Pearce macht mit seinem neuen Programm "Hybrid" am 29. Oktober im Zeughaus Station. Das bayerisch-nigerianische Energiepaket liebt den Wechsel zwischen lustigen Anekdoten und gesellschaftlichen Spitzen, den schnellen Gag, ebenso wie die geschickte Pointe und die lauten Töne, ebenso wie nachdenkliche Passagen.

Florian Flo Weber ist Schlagzeuger und Mitglied der Rockband Sportfreunde Stiller , Radiomoderator, Journalist, ausstellender Künstler und Diplomsportwissenschaftler – zumindest laut Abschluss – aber vor allem Autor von zwei Romanen. Unvergessen ist auch Stillers Auftritt mit Bastian Schweinsteiger beim Empfang der Nationalmannschaft beim Sommermärchen 2006 am Brandenburger Tor. Mit dem neusten Roman "Die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken" tritt er am 24. Oktober auf. Ein origineller Roadtrip und zugleich ein Vater-Sohn-Roman und eine rührende Geschichte.

Auch die Kinder kommen nicht zu kurz: Sabine Bohlmann und Catrin von Spannenberg haben "Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht schlafen konnte" am 6. Oktober im Gepäck und die Harfenistin Feodora-Johanna Mandel nimmt die Jüngsten am 30. Oktober mit auf eine Reise um die Welt.

Ausverkauft sind bereits folgende Veranstaltungen: am 12. Oktober (Eva Karl Faltermeier "Es geht dahi"), am 16. Oktober (Musikalischer Hoigarta), 20. Oktober (3 Männer nur mit Gitarre), 22. Oktober (Stadtkapelle Donauwörth) und 25. Oktober (Michaela May). (AZ)

Info: Karten gibt es beim Kulturbüro per E-Mail (kartenverkauf@donauwoerth.de) oder über die Homepage www.donauwoerth.de. Das ausführliche Programmheft liegt im Donauwörther Rathaus, in der Tourist-Information, der Stadtbibliothek und allen bekannten Stellen bereit und ist auf der Homepage abrufbar.

