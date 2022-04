Eintritt ins Donauwörther Freibad wird teurer

Im Frühsommer 2022 soll das Donauwörther Freibad wieder eröffnet werden. Der Stadtrat hat die Preise angepasst. Was Kinder und Erwachsene bald bezahlen.

Der Eintritt ins frisch sanierte Freibad in Donauwörth wird teuer. Das hat der Stadtrat jetzt festgelegt. Grund dafür sind laut Stadtverwaltung die umfangreichen Sanierungsarbeiten, aber auch die steigenden Betriebskosten. Deshalb werde erstmals seit dem Jahr 2015 eine Erhöhung der Preise notwendig sein. Zukünftig kosten beispielsweise die Tageskarten für Kinder und Jugendliche 2 Euro oder 3,50 Euro. Erwachsene bezahlen 6 Euro. Die Jahreskarten liegen zukünftig bei 80 Euro für Erwachsene oder für Familien zwischen 135 Euro bis 195 Euro.

Erhöhte Preise im Freibad Donauwörth gelten erst ab 2023

„Mit den nun beschlossenen Eintrittspreisen ist es uns gelungen, unseren Besucherinnen und Besuchern den Eintritt zu einem top modernen und äußerst attraktiven Freibad zu bezahlbaren Preisen zu gewähren", sagt Oberbürgermeister Jürgen Sorré. "Das war uns von Anfang an wichtig. Trotz der Erhöhungen liegen wir nach wie vor auf einem vergleichbaren Niveau von umliegenden Freibädern.“

Noch ist geschlossen, aber im Frühjahr 2022 wird das Donauwörther Freibad am Schellenberg wieder öffnen. Ab 2023 steigen die Preise. Foto: Barbara Wild (Archivbild)

Die Preise gelten allerdings erst ab dem Jahr 2023. In dieser Saison bleibt also preislich alles beim alten. „Wir wollen damit auch dem Umstand Rechnung tragen, dass es, trotz voller Funktionsfähigkeit des Freibades, in der Anlaufphase noch zu Einschränkungen kommen kann. Vor allem aber wollen wir auf diese Weise unseren Bürgerinnen und Bürgern Danke sagen, schließlich mussten sie zwei Jahre auf ihr Freibad verzichten. Auch nach der langen Phase der Pandemie wollen wir einfach etwas zurückgeben“, erklärt OB Sorré.

Die neue Gebührensatzung mit allen Eintrittspreisen wird in den kommenden Tagen auf der städtischen Homepage unter der Rubrik „Satzungen“ veröffentlicht. (AZ)

