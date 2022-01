Donauwörth

Eislaufbahn in Donauwörth: Was wird jetzt aus der Anlage?

Die Eislaufbahn im Donauwörther Ried steht seit zwei Monaten ungenutzt an Ort und Stelle.

Plus Seit zwei Monaten steht im Donauwörther Ried das Gerüst für die Schlittschuh-Fläche und wartete auf einen verspäteten Start. Jetzt aber gibt es eine Entscheidung.

Von Thomas Hilgendorf

Keine lachenden Kinder auf Schlittschuhen, stattdessen die stille Tristesse eines grauen Gerüsts. Die Mitte November aufgebaute Eislaufbahn am Rieder Tor in Donauwörth blieb diesen Winter bisher verwaist und erinnert stattdessen an abgesagte Weihnachtsmärkte und ausgefallenen Winterspaß im Freien. Bereit war alles, doch aufgrund der steigenden Corona-Zahlen durfte nichts stattfinden. Doch warum steht das Gerüst noch immer da?

