Eislaufen im Ried ist in Donauwörth trotz Energiesparen möglich

Egal, ob sportliche Betätigung oder künstlerisches Angebot – ab dem 17. November ist mit Eislauffläche und DONwud-Fest in Donauwörth einiges los.

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause können ab Donnerstag, 17. November, auf Donauwörths-Eislaufbahn wieder Pirouetten gedreht werden. Die 250 Quadratmeter große Eislaufbahn wird im schönen Ambiente über der kleinen Wörnitz vor dem Rieder Tor aufgebaut und kann bis zum 8. Januar 2023, einschließlich der Weihnachtsferien, für das sportliche Vergnügen genutzt werden.

Die mobile Eislaufbahn besteht aus hochwertigen Kunststoffplatten, die mit ihrer glatten Oberfläche Natureis imitieren. Minimaler Wasserverbrauch, kein Strom für die Kühlung, kein Verbrauch von Chemikalien, eine langfristige Gebrauchszeit sowie geringe Betriebskosten sind die Vorteile der künstlichen Eislaufbahn gegenüber einer natürlichen. Stromsparende LED-Lampen sorgen für Beleuchtung. Neben der Ressourceneinsparung unterstützt das Projekt auch das Engagement von Menschen mit Behinderung der Stiftung Sankt Johannes. Diese leisten bei der Ausgabe und dem Schleifen von Schlittschuhen einen wertvollen Beitrag.

Die Eisfläche im Ried können alle Sportbegeisterten kostenlos nutzen

Oberbürgermeister Jürgen Sorré eröffnet am 17. November die Eislaufbahn gemeinsam mit dem DONwud-Fest, welches das Motto "viele Kulturen – ein Fest" trägt. Bereits nach der Eröffnung können sich Sportbegeisterte mit den Kufen an den Füßen auf das Eis schwingen. Wer den Eisläufern gerne zuschauen möchte, kann die „Zuschauerempore“ auf der Wörnitzbrücke nutzen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag jeweils von 16 bis 20.30 Uhr. Samstags sowie sonntags kann man sich bereits ab 12 Uhr auf die Eisfläche begeben. An Heiligabend und an Silvester hat die Eislaubahn von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

An den Vormittagen können Schulen und Kindergärten die Eisfläche gebührenfrei zum Schlittschuhlaufen nutzen. Interessierte melden sich hierfür bitte im Büro der City-Initiative Donauwörth (CID). Die Nutzung der Eislaufbahn ist zu allen Öffnungszeiten kostenlos. Nur für das Ausleihen sowie das Schleifen von Schlittschuhen wird eine kleine Gebühr fällig. Allen Sportbegeisterten, Jungen sowie Junggebliebenen wünscht die City-Initiative-Donauwörth viel Spaß bei der winterlichen Aktion. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Veranstalter www.cid-donauwoerth.de (AZ)