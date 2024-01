Eisplatten fallen von Lkw auf Gehweg: Strafe für Fahrer

Auf einer Kreuzung in Donauwörth sorgt die Nachlässigkeit eines Lkw-Fahrers für einen gefährlichen Vorfall. Mit Glück werden keine Passanten verletzt.

Die Nachlässigkeit eines Lkw-Fahrers hat in Donauwörth zu einer brenzligen Situation geführt. Durch glückliche Umstände gab es bei dem Vorfall, bei dem massive Eisplatten auf einen Gehweg krachten, keine Verletzten.

Die Sache passierte bereits in der vorigen Woche und wurde nun von der Polizei öffentlich gemacht. Am Donnerstag, 11. Januar, bog der Fahrer des Sattelzugs um 13 Uhr von der Sallingerstraße kommend nach links in Richtung Berger Allee ab. Auf der Kreuzung lösten sich durch die Fliehkräfte auf dem Dach des Aufliegers die Eisplatten, die sich dort zuvor gebildet hatten. Die einige Zentimeter dicken Platten rutschten von dem Laste, krachten direkt am Fußgängerüberweg auf den Gehsteig und zerbrachen auf diesem in viele Teile.

Polizei beobachtet zufällig den Vorfall an der Kreuzung in Donauwörth

"Es kann von Glück gesprochen werden, dass sich in unmittelbarer Nähe keine Fußgänger befanden", merkt die Polizei an. An der belebten Kreuzung hätte es zu einem Unglück mit Schwerverletzten kommen können. Durch Zufall beobachtete eine Zivilstreife der Verkehrspolizei-Inspektion die Vorkommnisse und hielt den Lkw-Fahrer an. Der durfte seine Tour erst fortsetzen, nachdem er die restlichen Eisplatten vom Auflieger geräumt hatte. Die Beamten zeigten den Mann an. Weil er die Platten vor Antritt der Fahrt nicht entfernt hatte, beging er eine Ordnungswidrigkeit. Er muss jetzt mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen. (AZ)