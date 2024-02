Elektro-Roller hat keine Versicherung

Der 40-jährige Fahrer hat nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz am Hals. Er durfte nicht weiterfahren.

Eine Streife der Donauwörther Vekehrspolizei hielt am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in der Neuen Obermayerstraße einen E-Scooter an, weil dessen Kennzeichenplakette fehlte. Der 40-jährige Fahrer hatte zudem keinen vorgeschriebenen Versicherungsvertrag abgeschlossen. Die Folge waren eine Untersagung der Weiterfahrt sowie eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)