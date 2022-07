Donauwörth

Elektroautos parken in Donauwörth bald kostenfrei

Elektroautos dürfen in Zukunft gebührenfrei in Donauwörth parken. Dies ist Teil des Vorhabens der Stadt, größtmögliche Klimaneutralität zu erreichen in den kommenden Jahren.

Plus Donauwörth hat sich ein Leitbild zum Klimaschutz gegeben. Bis 2035 sollen städtische Liegenschaften klimaneutral sein. Und: E-Autos sollen kostenlos parken dürfen.

Von Thomas Hilgendorf

Das Thema könnte aktueller kaum sein: Es herrscht Trockenheit und Hitze in Europa, gleichzeitig tobt ein Krieg, der mit alten energiepolitischen Gewissheiten aufräumt. Die Stadt Donauwörth will als Vorbild unter den Kommunen handeln und hat sich nun ein neues Leitbild zum Klimaschutz gegeben. Es soll aber nicht bei der reinen Absichtserklärung bleiben – deswegen wurden am Montagabend gleich die ersten konkreten Beschlüsse gefasst. Unter anderem sollen Elektroautos auf den öffentlichen Parkplätzen in Zukunft kostenlos parken dürfen.

