Elektroroller ohne Versicherung: Strafanzeige

Bei Kontrollen von Fahrrädern und kleinen Elektrofahrzeugen in Donauwörth fällt der Polizei ein E-Scooter auf. Der Fahrer hat jetzt Ärger.

Die Polizei hat in Donauwörth einen Elektrorollerfahrer bei einer illegalen Spritztour erwischt. Nach eigenen Angaben überprüfte eine Streife am Mittwochmorgen sowohl Fahrradfahrende als auch Elektrokleinstfahrzeuge auf der Dillinger Straße, der Bahnhofstraße sowie den angrenzenden Seitenwegen. Um 7.40 Uhr stoppten die Beamten einen 35-Jährigen auf einem E-Scooter, da das Versicherungskennzeichen am Roller fehlte. Der Nordendorfer räumte ein, keine entsprechende Pflichtversicherung abgeschlossen zu haben. Damit wären etwaige Fremdschäden bei einem Unfall nicht reguliert worden. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige gegen den Mann. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt bis zum Abschluss einer erforderlichen Versicherung untersagt. (AZ)

