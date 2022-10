Donauwörth

18:00 Uhr

Elf Nationen in einer Klasse: Was hinter dem Projekt in Donauwörth steckt

In der neu eingerichteten Deutschklasse an der Ludwig-Auer-Mittelschule werden Neuzugezogene ohne vorherige Deutschkenntnisse unterrichtet. Das entlaste sowohl die Schüler als auch die Lehrer, betont die Schulleitung.

Plus An der Donauwörther Mittelschule wurde jetzt eine Integrationsklasse eingeführt, wie es sie hier bisher nicht gab. Was diese Deutschklasse so speziell macht.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Null Bock ist hier nicht angesagt, obwohl es noch recht früh am Vormittag ist und ein verlängertes Wochenende hinter den Schülerinnen und Schülern liegt. Nicole Burzler fragt: "Welches ist der vierte Monat im Jahr?" Auffällig viele Arme schnellen in die Luft. Die Antwort muss in einem ganzen deutschen Satz gegeben werden, was nicht selbstverständlich ist in dieser speziellen Klasse, da die Kinder und Jugendlichen erst seit Kurzem im Land sind. Die erste "Deutschklasse" im Landkreis Donau-Ries ist jetzt an der Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth an den Start gegangen. Und zwar, wie Schulleiterin Heike Ritzka berichtet, nach vielen, vielen Anrufen, Bitten und Nachfragen. Doch die Mühe hat sich gelohnt, wie es scheint.

