Elternbeirat beklagt desolaten Zustand der FOS/BOS in Donauwörth

Kaputte Fenster und Jalousien, modrige Toiletten: Der Elternbeirat pocht auf die Sanierung der FOS/BOS und möchte keinen weiteren Aufschub hinnehmen.

Beim Thema der Schulsanierungen im Landkreis meldet sich nun auch der Elternbeirat der Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth zu Wort. Er fordert in einer Stellungnahme an unsere Redaktion, dass ein Aufschub der Sanierung der Fachober- und Berufsschule keinesfalls hingenommen werden darf.

Wie berichtet, hat sich der Landkreis Donau-Ries in den kommenden Jahren ein enormes Sanierungsprogramm vorgenommen. Allerdings ist die Finanzierung der künftigen Projekte noch ungewiss. Der Elternbeirat erkennt an, dass "der Landkreis in den nächsten Jahren gewillt ist, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen für die Sanierung von Schulen, Sportstätten." Das zu lesen, sei zunächst einmal erfreulich: "Schaffung und Erhalt guter Rahmenbedingungen für die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen sind eine unbestritten wichtige Aufgabe und stehen dem 'Bildungslandkreis' Donau-Ries äußerst gut zu Gesicht", heißt es.

Elternbeirat der Hans-Leipelt-Schule sieht die Schule von Sanierungsprogramm ausgenommen

Nur scheine eine einzige, wichtige Bildungsstätte davon ausgenommen zu sein: Die Sanierung der FOS/BOS – seit Jahren geplant und immer wieder nach hinten verschoben. Die Idee des Grünen-Kreisrats Albert Riedelsheimer, dies eventuell noch weiter nach hinten zu schieben, um das Projekt Stauferhalle vorzuziehen, könne der Elternbeirat nicht verstehen. "Dass die Stauferhalle besser dasteht als unsere FOS/BOS, dürfe bekannt sein. Außerdem werden Sporthallen aufgrund der sportlichen Aktivität nicht so intensiv beheizt wie eine Schule, in der Schüler am Tisch sitzen und lernen. Daher kann man mit einer zügigen Schulsanierung wohl eher Energiekosten einsparen als durch eine Sanierung einer Sporthalle"

Als Eltern von FOS-Schülerinnen und -Schülern sei dem Beirat bestens bekannt, wie dringend der Renovierungsbedarf abgesehen von der energetischen Sanierung an der Hans-Leipelt-Schule sei: "Wenn Fenster in Klassenzimmern – trotz Corona (!) - teilweise dauerhaft geschlossen bleiben müssen, weil sie anderenfalls aus den Angeln fallen würden, wenn Jalousien aufgrund defekter Steuerungselemente immer wieder unmotiviert hinauf- und herunterfahren, wenn in einigen Klassenzimmern Waschbecken fehlen, wenn in den Toiletten noch der Geruch des letzten Jahrhunderts erlebbar ist und die Spülung nur bedingt funktioniert, von der nicht behindertengerechten Ausstattung des Schulgebäudes ganz zu schweigen – dann kann daraus definitiv nur abgeleitet werden: Die Sanierung der FOS/BOS, Herr Riedelsheimer, verträgt keinen weiteren Aufschub". (AZ)

Lesen Sie dazu auch