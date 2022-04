Ende der Vhs-Filme: Großes Kino, spannende Themen und viel Prominenz

Plus Wenn das Donauwörther Kino schließt, endet auch die Ära der Vhs-Filme. Sie begann 1953 und erlebte eine Blütezeit, in der viele Prominente zu Besuch waren.

Eine fast verblasste Faxnachricht, datiert vom 16. Februar 1993, ist eines der vielen kostbaren Erinnerungsstücke im Archiv von Monika Güttinger. Darin steht zu lesen: "Donauwörth wird mir in guter Erinnerung bleiben. Auch wenn ich vielleicht nicht auf der Höhe meiner geistigen Kräfte war (die Zeitverschiebung und der Temperaturschock waren zu groß), war es ein sehr interessantes und spannendes Publikum. Ich wünsche weiterhin so viel Kraft und Engagement, wie ich es erlebt habe! Ganz besonderen Dank, Veronika Ferres".