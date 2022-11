Endlich wieder Lesungen bei Greno in Donauwörth: Achim Bogdahn macht den Anfang

Plus Endlich wieder Lesung beim Greno: Zur Wiederaufnahme der beliebten Lese-Events kommt Autor und Bayern-2-Moderator Achim Bogdahn und das Publikum lacht Tränen.

Ausgelassen war die Stimmung am Sonntagmorgen im Buchhaus Greno: Es war die erste Lesung überhaupt, die seit drei Jahren in dieser Form wieder stattfand. Die Freude war groß. Gekommen waren die Menschen, um Achim Bogdahn zuzuhören. Er ist bekannt als Radiomoderator von Bayern 2, der vor Kurzem sein erstes Buch "Unter den Wolken" veröffentlicht hat.