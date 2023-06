Endlich wieder Reichsstraßenfest in Donauwörth

Vom 19. bis 22. Juli ist Donauwörth wieder im Feiermodus. Das Programm steht jetzt fest.

Bands, Musikkapellen, Kinderbühne, Seniorentreffen, Gärtnerumzug: Vom 19. bis 22. Juli verwandelt sich die Donauwörther Innenstadt wieder in eine große Fest- und Partymeile und bietet für alle Generationen jede Menge Höhepunkte. Ab sofort liegt das Programmheft rund um das mittlerweile 23. Reichsstraßenfest an allen bekannten Stellen in der Stadt zur Abholung sowie auf der Website der Stadt Donauwörth zum Download bereit.

Das Donauwörther Reichsstraßenfest bietet vom 19. bis 22. Juli ein vielfältiges und kulinarisch abwechslungsreiches Angebot. Zahlreiche Musikgruppen präsentieren auf insgesamt drei Bühnen ein musikalisches Spektrum, das von traditioneller Blasmusik über Rock ’n’ Roll und Oldies bis hin zu Coverrock reicht. Zusätzliche Showeinlagen und Mitmach-Angebote runden das Programm ab.

Spannend wird es für Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré direkt zum Festauftakt am Mittwoch um 12 Uhr, wenn er erstmals den offiziellen Bieranstich vor dem Tanzhaus vornehmen darf. Das planmäßig erste Reichsstraßenfest innerhalb seiner Amtszeit musste 2021 bekanntlich coronabedingt entfallen.

Das Seniorentreffen am Donnerstag von 11 bis 14 Uhr verspricht den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern Kurzweil und gute Unterhaltung, wenn der Seniorenbeirat der Stadt Donauwörth zu gemütlichem Beisammensein bei Musik, Speis und Trank einlädt.

Für die Kinder will Bernies Bunte Bühne von Donnerstag bis Samstag im Innenhof der Stadtbibliothek jede Menge Spaß und Unterhaltung anbieten. Außerdem gibt es am Donnerstag ein Wiedersehen mit Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme und am Freitagnachmittag rockt Geraldino die Reichsstraße. Ein besonderer Augenschmaus wird außerdem der farbenprächtige Gärtnerumzug durch das Ried und die Reichsstraße mit anschließendem traditionellem Gärtnermarkt am Samstagvormittag sein.

Das komplette Programm des Reichstraßenfests kann heruntergeladen werden unter: www.donauwoerth.de/donauwoerther-reichsstrassenfest. (AZ)