Donauwörth

vor 17 Min.

Auf der Baustelle im Donauwörther Jugendcafé geht es in den Endspurt

Stadtjugendpfleger Yasin Akyüz steht schon bereit am Kickertisch im Jugendcafé in Donauwörth und freut sich über Gegnerinnen und Gegner.

Artikel anhören Shape

Mitten in der Reichsstraße gibt es bald einen Treffpunkt für junge Leute. Am 20. Mai eröffnet das Jugendcafé in Donauwörth. Was dort alles geplant ist.

Betritt man das Haus mit den goldfarbenen Fensterrahmen mitten in der Reichsstraße, fallen zuallererst der Tischkicker und die gemütliche Sitzlounge ins Auge. Beim anschließenden Blick um die Ecke erstreckt sich auf 98 Quadratmeter ein wahres Kleinod: das neue Jugendcafé. Es soll zugleich Treffpunkt mit Freunden, Anlaufstelle bei Sorgen, aber auch Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen für alle Donauwörther Jugendlichen sein – insbesondere für die 13- bis 18-Jährigen. Dreh- und Angelpunkt des neuen Jugendcafés wird Yasin Akyüz sein. Der 35-Jährige ist Stadtjugendpfleger beim Kreisjugendring Donau-Ries und als konstanter Ansprechpartner im Jugendcafé vor Ort. Im Augenblick ist er dabei, die ankommende Technik an den richtigen Ort zu dirigieren, Lampen müssen noch angebracht werden und in der großzügigen Küche fehlt noch der Kühlschrank. "Wir befinden uns auf der Zielgeraden: Am 20. Mai soll das Jugendcafé erstmals offiziell die Türen öffnen. Das passt super zum Kinder- und Jugendtag, der in der Reichsstraße stattfindet“, sagt Yasin. "Letzte Handgriffe müssen noch gemacht werden, aber ich finde, dass es schon jetzt Räume zum Wohlfühlen sind. Ich freue mich auf viele Jugendliche, die Lust auf was Neues in Donauwörth haben und bei mir vorbeischauen.“ Befragung zeigt: Jugendliche wünschen sich Treffpunkt in Donauwörth Dass durchaus Bedarf nach einem solchen Treffpunkt besteht, ergab eine 2019 von der Stadtjugendpflege und City Initiative Donauwörth durchgeführte Jugendbefragung. Die Befragten wünschten sich eine Anlaufstelle, bei der Freizeit mit Gleichaltrigen, jugendgerechte Angebote und ein Treffpunkt ohne Konsumzwang im Vordergrund stehen. Die darauffolgenden Corona-Jahre haben den Bedarf nur noch weiter verschärft, da besonders Jugendliche in dieser Zeit starke Einschränkungen in ihrem Sozialleben hinnehmen mussten. Der finale Beschluss fürs Jugendcafé-Konzept fiel im Mai 2022 im Stadtrat. Die Stadt finanziert das Jugendcafé, die Trägerschaft hat der Kreisjugendring Donau-Ries inne. Seit Herbst wird das Gebäude nun von der Stadt Donauwörth umgebaut, ab 23. Mai nimmt das Café den Alltagsbetrieb auf. Stadtjugendpfleger Yasin hat sich bereits verschiedenste Aktionen für "seine“ Jugendlichen überlegt. Unter anderem stehen gemeinsames Kochen, Sport oder Bewerbungstraining auf dem Programm. Für Oberbürgermeister Jürgen Sorré geht damit ein Herzensprojekt in Erfüllung. "Donauwörth braucht mehr Angebote für die Jugend und mich freut es sehr, dass wir mit dem Gebäude in der Reichsstraße eine zentrale Anlaufstelle gefunden haben. Kicker, Tischtennisplatte, Sofas, Spielekonsole, Snacks, Internetzugang – hier gibt es alles, was das Jugend-Herz begehrt“, sagt Sorré. Jugendcafé in Donauwörth wird am 20. Mai eröffnet "Ein großes Lob und herzliches Dankeschön an den Kreisjugendring und unsere Stadtjugendpflegerin Daniela Benkert, die sich seit Jahren mit Herzblut für unsere Donauwörther Jugendlichen einsetzt. Und natürlich auch an den neuen Stadtjugendpfleger Yasin Akyüz, der mit viel Engagement die Räume des Cafés mit Leben füllt“. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben Die Eröffnungsfeier des Jugendcafés in der Reichsstraße 22 findet am Samstag, 20. Mai, von 10.30 bis 15 Uhr statt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger – insbesondere die Jugendlichen – sind herzlich zur Besichtigung und kostenlosen Mitmachaktionen eingeladen. (AZ) Die Fenster mit dem goldfarbenen Rahmen sind in der Reichsstraße nicht zu übersehen. Dort eröffnet am 20. Mai das Jugendcafé. Foto: Barbara Würmseher

Themen folgen