Ist das Donauwörther Freibad vor Pfingsten fertig?

Plus Wann öffnet das Donauwörther Freibad? Und wie steht es mit der neuen Namensgebung? Zwei Fragen, die bald beantwortet werden sollen.

Die Stadt Donauwörth und Oberbürgermeister Jürgen Sorré wollen an ihrem Versprechen festhalten, das frisch sanierte Freibad noch vor den Pfingstferien wiederzueröffnen. Noch ist der offizielle Termin nicht verkündet, doch obwohl die Baustelle auf dem Schellenberg noch nach richtig viel Arbeit aussieht, heißt es aus dem Rathaus: "Das Freibad wird vor den Pfingstferien geöffnet, den genauen Termin werden wir im Lauf der Woche bekannt geben."