Es wird etwas dunkler: So will Donauwörth Energie sparen

Plus Strom- und Gassparen ist angesagt in der Großen Kreisstadt. Ein ganzes Maßnahmenbündel wurde jetzt beschlossen. Das betrifft auch Weihnachten und die Lichternacht.

Im altehrwürdigen Sitzungssaal des Donauwörther Rathauses ist es am Donnerstagabend noch mollig warm gewesen. Doch das könnte sich recht schnell ändern. Besprochen wurde vieles, was die Temperaturen demnächst senken könnte und die Lichter nur auf Sparflamme leuchten lassen soll – und das nicht bloß im Rathaus.