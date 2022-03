Donauwörth

Ensemble-Schutz: Darf in der Donauwörther Reichsstraße umgebaut werden?

Alte und neue Gebäude stehen in Donauwörth dicht nebeneinander. Vor allem in Bezug auf den Erhalt der alten gab es zuletzt öfter Diskussionen.

Plus Die jüngsten Aussagen des Landesdenkmalrates klangen streng hinsichtlich künftiger Sanierungen. Was gilt nun für die Häuser in der Altstadt Donauwörths?

Von Thomas Hilgendorf

Es gibt ein neues Wort, das vor einem Jahr noch kaum jemandem eingefallen wäre in Gesprächen über die Donauwörther Reichsstraße. Inzwischen aber ist es längst nicht mehr nur Architekturkennern vorbehalten: Ensemble. Und, was noch bedeutender sein dürfte für die künftige Ausrichtung der Hauptgeschäftsmeile: Ensembleschutz. Seit dem Ringen um die Zukunft des Tanzhauses inmitten der Reichsstraße haben die Begriffe an Bedeutung gewonnen. Hintergrund dafür sind die zuletzt recht streng klingenden Äußerungen des Landesdenkmalrates unter Vorsitz des ehemaligen Staatsministers Thomas Goppel. Er betonte die Wichtigkeit des Ensembleschutzes in der Reichsstraße. Was an Bauten und Umbauten ist jetzt dort überhaupt noch möglich?

