Donauwörth

13:47 Uhr

Er hat den Donauwörthern die "Ankommenden" hinterlassen

Plus Der Künstler Christoph Markus Pommer starb 77-jährig in seiner Wahlheimat Italien. Seiner Heimat blieb er immer verbunden.

Von Barbara Würmseher

Vor dem Donauwörther Bahnhof stehen sie markant, werfen dem Betrachter auffordernde Blicke zu, der mittlere von ihnen streckt die Hand nach etwas aus. Sie tragen angedeutete Koffer in ihren Händen. "Ankommende " nannte der Künstler Christoph Markus Pommer einst sein Wer, jene drei bronzenen Gestalten, die 2002 dort enthüllt wurden. Der Grundgedanke dahinter: "Auch das Leben ist eine Reise. Sie wird schön und gut, wenn wir immer wieder ankommen dürfen und uns angenommen wissen." So heißt es auf der Tafel am steinernen Podest unter den Figuren.

Nun ist Christoph Markus Pommer am Ende seiner Lebensreise angekommen. Der gebürtige Donauwörther ist in seiner Wahl-Heimat Italien, wo er lange in Poggio/Florenz in der Toskana lebte, im Alter von 77 Jahren verstorben.

