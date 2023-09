Erfolgreiche Fahndung nach Geisterfahrer auf der B2

Auf der Bundesstraße bei Donauwörth ist ein 29-Jähriger aus Dillingen mit seinem Auto als Geisterfahrer unterwegs. Die Polizei ermittelt ihn.

Ein junger Mann aus Dillingen ist am späten Donnerstagabend auf der B2 bei Donauwörth zum Geisterfahrer geworden. Der Polizei gelang es anschließend, den mutmaßlichen Verkehrssünder zu stoppen.

Den Gesetzeshütern zufolge meldete eine 35-Jährige, die mit ihrem Pkw auf der Schellenberg-Umgehung in Richtung Augsburg unterwegs war, um etwa 22.20 Uhr den Falschfahrer. Der kam der Frau zwischen der B2-Auffahrt Parkstadt und dem Parkplatz auf der doppelspurigen Fahrbahn entgegen. Glücklicherweise stießen die beiden Wagen nicht zusammen.

Zeugin auf B2 merkt sich das Kfz-Kennzeichen des Geisterfahrers

Die Zeugin verständigte sofort per Notruf die Polizei. Der 35-Jährigen, die aus dem Raum Donauwörth stammt, gelang es trotz des Schreckmoments und der Dunkelheit, sich das Kfz-Kennzeichen des anderen Autos zu merken. Die Polizei startete eine Fahndung - und sichtete das verdächtige Fahrzeug wenig später im Donauwörther Stadtgebiet. Die Beamten stoppten den 29-Jährigen, der am Steuer saß. Der gab an, er habe zu einem Schnellimbiss fahren wollen.

Nähere Angaben konnte die Inspektion Donauwörth zu dem Fall nicht machen. Es sei nicht bekannt, wo der Mann falsch auf die Bundesstraße auffuhr. Mutmaßlich habe er die autobahnähnlich ausgebaute Straße am Berger Kreuz wieder verlassen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Dienststelle zu melden. Telefon: 0906/706670. (wwi/AZ)