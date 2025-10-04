Erfolgreiche Generalversammlung des Fördervereins – zwei Jahrzehnte gelebtes Engagement

Der Förderverein Donauwörth blickte bei seiner jüngsten Generalversammlung auf eine beeindruckende Entwicklung seit seiner Gründung am 8. Dezember 2005 zurück. Vorsitzender Josef Baur konnte zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüßen und betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des gemeinschaftlichen Engagements. Mittlerweile zählt der Verein 211 Mitglieder, darunter 36 Paten, die durch regelmäßige Beiträge den Spendentopf füllen. Baur würdigte die große Einsatzbereitschaft, etwa beim Stand auf dem Romantischen Weihnachtsmarkt, und las eine bewegende Botschaft von Schwester Christina aus Albanien vor. Sie dankte für die unermüdliche Unterstützung, durch die ein ambulanter Sozialdienst aufgebaut werden konnte. Dieser erreicht mittlerweile bettlägerige und unversorgte Menschen. „Ohne Ihre Hilfe wäre es nicht möglich, die Not zu lindern“, schrieb sie und schickte ein herzliches „Vergelt’s Gott“. Auch in Donauwörth blickt man nach vorn: Da der traditionelle Osterbasar im Frühjahr entfiel, soll ein „Kaffeekränzchen“ als Ersatz stattfinden. Zudem laufen die Vorbereitungen für den Hilfstransport nach Albanien, der im Herbst auf den Weg gebracht wird. Kassier Thomas Scheuerer präsentierte einen positiven Kassenbericht für 2024. Die Kassenprüfer Anita Zimmermann und Franz Müller bestätigten eine einwandfreie Buchführung. Bei den Neuwahlen wurden Josef Baur (1. Vorsitzender), Christine Müller (2. Vorsitzende), Thomas Scheuerer (Kassier) und Ingrid Steiner (Schriftführerin) in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Reihen der Beisitzer ist Claudia Radmiller, während Birgit Rößle ihre Tätigkeit fortsetzt. Zum Ausblick gehörte auch die Einladung zum Romantischen Weihnachtsmarkt ab 18. Dezember 2025, bei dem wieder zahlreiche Helfer gebraucht werden. Ebenso wird Unterstützung für den nächsten Hilfstransport gesucht. „Jede Spende kommt direkt den Menschen in Albanien zugute“, betonte Baur zum Abschluss.

