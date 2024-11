Erste Talentshow findet in Donauwörth statt

Die erste Talentshow in Donauwörth findet am Freitag, 15. November, statt. In der Heilig-Kreuz-Realschule treten Kinder, Jugendliche und junge Menschen von sechs bis 27 Jahren auf. Einlass in der Neudegger Allee 11 ist ab 17 Uhr und um 18 Uhr geht es los. Der Eintritt ist kostenlos. Von Tanzen, über Singen bis hin zum japanischen Geschicklichkeitsspiel „osu!“ ist alles dabei. In zwei Runden können die Teilnehmende ihr Können unter Beweis stellen. Eine fünfköpfige Jury bewertet die Darstellungen. Die drei besten Auftritte bekommen ein Preisgeld in Höhe von 100 Euro (1. Platz), 80 Euro (2. Platz) und 60 Euro (3. Platz).

Der Andrang ist groß bei der ersten Talentshow

30 Aufritte und zwei Gastauftritte seien für den Abend geplant, berichtet Yasin Akyüz vom Jugendcafé. Der Sozialpädagoge arbeitet seit rund einem Jahr im Jugendcafé. Es ist bereits die zweite größere Veranstaltung, die Akyüz in der Region auf die Beine stellt. Er möchte vielseitige Angebote für Jugendliche „ins Ländle bringen“, so Akyüz. Die Talentshow ist die erste Veranstaltung für den Träger, den Kreisjugendring Donau-Ries, und entsteht in Kooperation mit den Realschulen St. Ursula, Heilig Kreuz und der Stadt Donauwörth.