Erneut Betrugsversuch via SMS

Eine Frau aus Harburg bekommt eine seriös klingende SMS, angeblich von der Tochter: Sie sollte einen vierstelligen Geldbetrag überweisen. Was dann geschehen ist.

Eine 65-jährige Harburgerin suchte am Samstag die Wache der Polizeiinspektion Donauwörth auf, um Anzeige wegen versuchten Betruges zu erstatten. Sie war über eine angeblich von ihrer Tochter stammende SMS auf eine lediglich vorgetäuschte Notsituation aufmerksam gemacht worden.

Das bisherige Handy sei defekt, weshalb eine neue Nummer angezeigt werde. Sie solle zur Begleichung einer Rechnung schnell einen vierstelligen Betrag auf ein ausländisches Konto überweisen, so der Inhalt jener Textnachricht. Obwohl die Geschädigte eigentlich über die inzwischen ziemlich bekannte Betrugsmasche Bescheid wusste, sprach in diesem Fall einiges dafür, dass es sich tatsächlich um die Tochter der Dame hätte handeln konnte. Schlussendlich scheiterte die Überweisung an der EDV-Technik und einem aufmerksamen Bankmitarbeiter, sodass es zu keinem Schaden kam. Ein Strafverfahren wegen versuchten Betruges wurde eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch