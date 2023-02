Erneuter Diebstahl in Donauwörther Berufsschule

Der Geldbeutel einer Auszubildenden aus Tapfheim wird aus dem Spind in der Berufsschule gestohlen. Einen ähnlichen Fall gab es erst vergangene Woche.

Am Mittwoch hatte eine 18-jährige Auszubildende aus Tapfheim ihren Geldbeutel im Spind ihrer Berufsschule im Heilig-Kreuz-Garten in Donauwörth deponiert. Von dort wurde er laut Polizei zwischen acht und zwölf Uhr gestohlen. In der Geldbörse befanden sich den Angaben der Auszubildenden zufolge 60 Euro Bargeld. Die Polizei Donauwörth ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0906/706670. Einen fast identischen Diebstahl hatte es erst sechs Tage zuvor gegeben. Laut der da bestohlenen Berufsschülerin kamen sogar 115 Euro weg. (AZ)