Erneuter Internetbetrug: Donauwörther verliert rund 450 Euro

Ein weiterer Internetbetrug in der Region: Ein Mann zahlte über 400 Euro für eine Kamera, danach brach der Kontakt zum Verkäufer ab.

Ein 47-jähriger Donauwörther zeigte am Dienstag einen Online-Betrug bei der Polizeiinspektion Donauwörth an. Der Mann kaufte über das Internetportal Ebay-Kleinanzeigen eine Panasonic-Kamera für knapp 450 Euro. Er bezahlte per Vorabüberweisung. Danach brach der Kontakt zum angeblichen Verkäufer ab. Die kontaktierten Beamten nahmen nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf. (AZ)

Lesen Sie dazu auch